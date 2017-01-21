Газоль успешно перенес операцию, сроки восстановления неизвестны
Форвард «Сан-Антонио» Поу Газоль успешно перенес операцию, сделанную в связи с переломом пястной кости на левой руке.
Сроки возвращения 36-летнего баскеболиста в строй станут известны позднее.
Испанец получил травму на разминке перед матчем с «Денвером» (118:104) в столкновении со своим партнером по команде Кайлом Андерсоном. В текущем сезоне испанец провел 39 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 11,7 балла за игру, делал 8,0 подбора и 2,7 передачи.
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