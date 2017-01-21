Расселл Уэстбрук: Я играю не ради Матча всех звезд
Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук заявил, что играет не ради Матча всех звезд.
28-летний американец не был выбран в числе игроков стартовой пятерки команды Запада на Матч всех звезд-2017.
— Что есть, то есть, — цитирует ESPN Уэстбрука. — Такова природа нашей игры. Я просто играю. Я играю не ради Матча всех звезд. Я играю, чтобы выиграть чемпионат, и каждый день конкурировать на высоком уровне. Просто продолжать делать то, что делаю, и играть в баскетбол. Все остальное сложится само собой.
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