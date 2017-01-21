Пау Газоль успешно перенёс операцию

Как сообщает ESPN, точные сроки восстановления испанца на данный момент не определены.



Напомним, что Газоль получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», столкнувшись с партнёром по команде, атакующим защитником Кайлом Андерсоном.



В текущем сезоне Газоль принял участие в 39 поединках, собирая коллекцию из 11,7 очка, 7,9 подбора, 2,7 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.