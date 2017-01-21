Пау Газоль успешно перенёс операцию
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль успешно перенёс операцию на кисти.
Как сообщает ESPN, точные сроки восстановления испанца на данный момент не определены.
Напомним, что Газоль получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», столкнувшись с партнёром по команде, атакующим защитником Кайлом Андерсоном.
В текущем сезоне Газоль принял участие в 39 поединках, собирая коллекцию из 11,7 очка, 7,9 подбора, 2,7 передачи и 1,2
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