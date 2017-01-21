Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28503326/
21 января 2017, 9:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пау Газоль успешно перенёс операцию

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль успешно перенёс операцию на кисти.

Как сообщает ESPN, точные сроки восстановления испанца на данный момент не определены.

Напомним, что Газоль получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», столкнувшись с партнёром по команде, атакующим защитником Кайлом Андерсоном.

В текущем сезоне Газоль принял участие в 39 поединках, собирая коллекцию из 11,7 очка, 7,9 подбора, 2,7 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России