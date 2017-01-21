«Лейкерс» прервали серию из пяти поражений в НБА, Мозгов набрал четыре очка
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. «Лейкерс» одержали победу над «Индианой» со счетом 108:96 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лу Уильямс, в его активе 27 очков. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 24 минуты, набрав четыре очка, сделав 11 подборов, четыре передачи, два перехвата и два
В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают 13-е место, «Индиана» на Востоке идет шестой. В следующем матче «Лейкерс» в гостях сыграют с «Далласом», «Индиана» также на выезде проведет матч против «Юты». Обе встречи пройдут 22 января.
В другом матче «Юта» в овертайме обыграла «Даллас» — 112:107, центровой «Юты» Руди Гобер оформил
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