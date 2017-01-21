«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в матче НБА, Дюрэнт набрал 32 очка

Встреча, прошедшая в пятницу в Хьюстоне, завершилась со счетом 125:108 (32:29, 30:28, 37:22, 26:29) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 32 очка набрал Кевин Дюрэнт. У «Хьюстона» по дабл-даблу сделали Клинт Капела (22 очка, 12 подборов) и Джеймс Харден (17 баллов, 11 передач и 7 подборов).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 114:143,

«Филадельфия» — «Портленд» — 93:92,

«Орландо» — «Милуоки» — 112:96,

«Шарлотт» — «Торонто» — 113:78,

«Атланта» — «Чикаго» — 102:93,

«Мемфис» — «Сакраменто» — 107:91,

«Даллас» — «Юта» — 107:112 (после овертайма).