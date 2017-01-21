«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в матче НБА, Дюрэнт набрал 32 очка
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в Хьюстоне, завершилась со счетом 125:108 (32:29, 30:28, 37:22, 26:29) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 32 очка набрал Кевин Дюрэнт. У «Хьюстона» по
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 114:143,
«Филадельфия» — «Портленд» — 93:92,
«Орландо» — «Милуоки» — 112:96,
«Шарлотт» — «Торонто» — 113:78,
«Атланта» — «Чикаго» — 102:93,
«Мемфис» — «Сакраменто» — 107:91,
«Даллас» — «Юта» — 107:112 (после овертайма).
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