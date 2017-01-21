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21 января 2017, 0:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

20 января Пау Газолю прооперируют сломанную руку

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль перенесёт операцию на кисти 20 января. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриан Войнаровски.

«Окончательные сроки возвращения Газоля на паркет не определены», — отметил Войнаровски.

Игрок получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», столкнувшись с партнёром по команде, атакующим защитником Кайлом Андерсоном.

В текущем сезоне Газоль набирает 11,7 очка, делает 7,9 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за 26 минут игры.
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