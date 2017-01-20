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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28501590/
20 января 2017, 23:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Маклемор и Аффлало могут быть обменяны из «Сакраменто»

Бен Маклемор и Аарон Аффлало могут покинуть «Сакраменто Кингз» до дедлайна по обменам, установленного на 23 февраля, сообщает ESPN.

«Учитывая выбывание из строя на долгий срок Руди Гэя (в связи с разрывом ахиллова сухожилия. — Прим. “Чемпионата”) и известные надежды “Сакраменто” подписать Демаркуса Казинса на долгий срок, определились два варианта для рассмотрения на обмен, которые считаются наиболее вероятными. Первый — Бен Маклемор, а следующий — Аарон Аффлало», — отмечает интернет-издание.
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