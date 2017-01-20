«Денвер» намерен подписать второй 10-дневный контракт с Алонзо Джи
Клуб НБА «Денвер» планирует подписать второй 10-дневный контракт с форвардом Алонзо Джи, сообщает ESPN.
«Наггетс» планируют подписать с игроком ещё одно краткосрочное соглашение, прежде чем решить, оставить его до конца сезона или отпустить. Первый 10-дневный контракт с Джи «Денвер» заключил в начале прошлой недели.
Отметим, что 16 ноября «Денвер» уже подписывал контракт с Джи, однако отчислил его 6 января.
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