«Денвер» намерен подписать второй 10-дневный контракт с Алонзо Джи

«Наггетс» планируют подписать с игроком ещё одно краткосрочное соглашение, прежде чем решить, оставить его до конца сезона или отпустить. Первый 10-дневный контракт с Джи «Денвер» заключил в начале прошлой недели.



Отметим, что 16 ноября «Денвер» уже подписывал контракт с Джи, однако отчислил его 6 января.