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20 января 2017, 22:38 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Чикаго» хочет подписать контракт с Крисом Бошем, если он продолжит карьеру в НБА

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Двукратный чемпион НБА Крис Бош, не выходивший на паркет с февраля 2016 года, может перед следующим сезоном подписать контракт с «Чикаго Буллз», если решит продолжить карьеру, сообщает ESPN.

Бош пропустил концовку прошлого сезона и ни разу не сыграл в нынешнем чемпионате из-за тромбоза глубоких вен. В сентябре президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что карьера 32-летнего баскетболиста в клубе «вероятно, окончена».

По информации источника, «Майами», несмотря на проблемы Боша со здоровьем, не планирует отчислять его из состава до 1 марта, чтобы он, в случае возвращения на паркет, не смог сыграть в плей-офф за другой клуб. При этом руководство «Чикаго» уже начало предварительные переговоры с форвардом на случай, если он решит продолжить карьеру.

Бош провел в НБА 13 сезонов, дважды став чемпионом в составе «Майами». Всего в лиге форвард провел 893 игры, набирая в среднем по 19,2 очка, делая по 8,5 подбора, две передачи и одному блок-шоту. В составе сборной США Бош стал победителем Олимпиады-2008 в Пекине и бронзовым призером чемпионата мира-2006 в Японии.
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