«Чикаго» хочет подписать контракт с Крисом Бошем, если он продолжит карьеру в НБА
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Двукратный чемпион НБА Крис Бош, не выходивший на паркет с февраля 2016 года, может перед следующим сезоном подписать контракт с «Чикаго Буллз», если решит продолжить карьеру, сообщает ESPN.
Бош пропустил концовку прошлого сезона и ни разу не сыграл в нынешнем чемпионате
По информации источника, «Майами», несмотря на проблемы Боша со здоровьем, не планирует отчислять его из состава до 1 марта, чтобы он, в случае возвращения на паркет, не смог сыграть в
Бош провел в НБА 13 сезонов, дважды став чемпионом в составе «Майами». Всего в лиге форвард провел 893 игры, набирая в среднем по 19,2 очка, делая по 8,5 подбора, две передачи и одному
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