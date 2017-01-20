«Чикаго» хочет подписать контракт с Крисом Бошем, если он продолжит карьеру в НБА

Бош пропустил концовку прошлого сезона и ни разу не сыграл в нынешнем чемпионате из-за тромбоза глубоких вен. В сентябре президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что карьера 32-летнего баскетболиста в клубе «вероятно, окончена».

По информации источника, «Майами», несмотря на проблемы Боша со здоровьем, не планирует отчислять его из состава до 1 марта, чтобы он, в случае возвращения на паркет, не смог сыграть в плей-офф за другой клуб. При этом руководство «Чикаго» уже начало предварительные переговоры с форвардом на случай, если он решит продолжить карьеру.