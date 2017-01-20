«Орландо» предложил Вучевича за Драгича

«Мэджик» предлагают в обмен центрового Николу Вучевича и пик первого раунда драфта. Впрочем, руководство «Хит» ответило отказом.

Флоридцам не интересен Вучевич, так как у них на той же позиции есть Хассан Уайтсайд. Кроме того, клуб намерен сохранить Драгича как минимум до конца сезона. 30-летний разыгрывающий принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 19,4 очка, делая 6,3 передачи и 3,9 подбора.

26-летний Вучевич в 41 игре регулярки отметился 13,7 очка, 10,0 подбора и 2,9 передачи.