«Финикс» не отпустил Такера в «Клипперс»

Калифорнийцы готовы были расстаться ради 31-летнего ветерана с пиком второго раунда драфта. Но руководство «Санс» рассмотрит только предложения, включающие в себя право выбора в первом раунде.

В нынешнем сезоне Такер принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 6,2 очка, делая 5,7 подбора и 1,4 перехвата.