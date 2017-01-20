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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28500672/
20 января 2017, 21:00 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Финикс» не отпустил Такера в «Клипперс»

«Финикс» отклонил предложение «Клипперс» по обмену форварда Пи. Джей. Такера, сообщает ESPN.

Калифорнийцы готовы были расстаться ради 31-летнего ветерана с пиком второго раунда драфта. Но руководство «Санс» рассмотрит только предложения, включающие в себя право выбора в первом раунде.

В нынешнем сезоне Такер принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 6,2 очка, делая 5,7 подбора и 1,4 перехвата.
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