Уэйд может покинуть «Чикаго» в случае обмена Батлера

Источники в лиге сообщают, что в «Чикаго» продолжаются дебаты о возможной полномасштабной реструктуризации команды, а 35-летний Уэйд не готов проходить через это на данном этапе своей карьеры.



«В конце сезона я посмотрю, в каком направлении команда решит двигаться. Я бы солгал, если бы сказал, что хочу играть в команде, состоящей из 21-летних парней… Одной из главных причин, по которой я нахожусь здесь, был Джимми. Он позвонил мне и уговорил перейти в “Чикаго”. Посмотрим, что будет с Джимми, его будущее будет одним из главных факторов при принятии решения», — приводит слова Уэйда ESPN.