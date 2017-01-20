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20 января 2017, 18:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэйд может покинуть «Чикаго» в случае обмена Батлера

Атакующий защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд не исключает возможности перехода в другой клуб, если руководство «Чикаго» обменяет лёгкого форварда Джимми Батлера.

Источники в лиге сообщают, что в «Чикаго» продолжаются дебаты о возможной полномасштабной реструктуризации команды, а 35-летний Уэйд не готов проходить через это на данном этапе своей карьеры.

«В конце сезона я посмотрю, в каком направлении команда решит двигаться. Я бы солгал, если бы сказал, что хочу играть в команде, состоящей из 21-летних парней… Одной из главных причин, по которой я нахожусь здесь, был Джимми. Он позвонил мне и уговорил перейти в “Чикаго”. Посмотрим, что будет с Джимми, его будущее будет одним из главных факторов при принятии решения», — приводит слова Уэйда ESPN.
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