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20 января 2017, 15:05 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Адетокунбо станет самым молодым неамериканцем в стартовой пятёрке Матча звёзд

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо по результатам комплексного голосования болельщиков, игроков и представителей СМИ был приглашён в стартовую пятёрку сборной Восточной конференции на Матче звёзд НБА.

Таким образом, греческий игрок, чей возраст составляет 22 года и 2 месяца, станет самым молодым неамериканским баскетболистом, включённым в стартовый состав звёздного поединка.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был китайский центровой Яо Мин, попавший в стартовую пятёрку сборной Западной конференции в 2003 году в возрасте 22 лет и 4 месяцев.
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