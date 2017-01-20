Адетокунбо станет самым молодым неамериканцем в стартовой пятёрке Матча звёзд

Таким образом, греческий игрок, чей возраст составляет 22 года и 2 месяца, станет самым молодым неамериканским баскетболистом, включённым в стартовый состав звёздного поединка.



Предыдущим рекордсменом по этому показателю был китайский центровой Яо Мин, попавший в стартовую пятёрку сборной Западной конференции в 2003 году в возрасте 22 лет и 4 месяцев.