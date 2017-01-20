Дуэйн Уэйд может покинуть клуб НБА «Чикаго» в случае ухода Джимми Батлера

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35-летний Уэйд выступает за «Чикаго» с 2016 года. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово обменять Батлера, так как не хочет, чтобы команда строилась вокруг форварда.

«В конце года я посмотрю, в каком направлении будет развиваться команда, — сказал Уэйд. — Я соврал бы, если бы сказал, что хочу быть в команде из 21-летних парней. Одна из главных причин, почему я нахожусь здесь, это Батлер, он убедил меня перейти в “Чикаго”. И его будущее будет одним из главных факторов для принятия решения».

Уэйд на протяжении 13 сезонов выступал в составе «Майами», с которым стал трехкратным чемпионом НБА, 11 раз участвовал в Матче всех звезд лиги и единожды признавался самым ценным игроком финала турнира. Также в его активе золото (2008 год) и бронза (2004) Олимпийских игр в составе сборной США.

В текущем сезоне он провел за «Чикаго» 38 игр, в которых набирал в среднем по 18,8 очка и делал 4,1 подбора.