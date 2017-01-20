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20 января 2017, 11:58 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Декорация упала на болельщицу в перерыве матча НБА «Майами» — «Даллас»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Декорация упала на болельщицу во время конкурса в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами» и «Денвером». Об этом сообщает портал The Score.

Встреча состоялась в ночь на пятницу по московскому времени и завершилась победой «Майами» со счетом 99:95. В перерыве девушка-болельщица «Майами» приняла участие в конкурсе, в результате которого ей на голову упала дверь, служившая декорацией.

О том, получила ли девушка травму, не сообщается.
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