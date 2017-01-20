Встреча состоялась в ночь на пятницу по московскому времени и завершилась победой «Майами» со счетом 99:95. В перерыве девушка-болельщица «Майами» приняла участие в конкурсе, в результате которого ей на голову упала дверь, служившая декорацией.

О том, получила ли девушка травму, не сообщается.