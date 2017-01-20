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20 января 2017, 11:28 | Баскетбол: НБА | ТАСС

НБА и профсоюз игроков подписали новое коллективное соглашение

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги подписали новое коллективное соглашение. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

Соглашение вступит в силу 1 июля 2017 года и будет действовать до окончания сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что в нем будет, в частности, пересмотрен календарь сезона в сторону снижения интенсивности и вырастет средняя зарплата игроков.

Коллективное соглашение — это контракт между НБА и профсоюзом игроков, в котором содержатся правила функционирования лиги. В частности, в соглашении прописан потолок зарплат игроков, правила проведения обменов и драфта.
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