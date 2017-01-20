Баскетболист «Сакраменто» Руди Гэй получил разрыв ахиллова сухожилия
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Легкий форвард «Сакраменто» Руди Гэй получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Индианы». Об этом сообщает ESPN.
Встреча состоялась в среду, Гэй получил повреждение в конце третьей четверти матча. На следующий день форварду было сделано
В текущем сезоне Гэй провел за «Сакраменто» 30 матчей, в которых в среднем набирал по 19,4 очка, делал 6,5 подбора и отдавал 2,8 передачи.
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