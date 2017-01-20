Баскетболист «Сакраменто» Руди Гэй получил разрыв ахиллова сухожилия

Встреча состоялась в среду, Гэй получил повреждение в конце третьей четверти матча. На следующий день форварду было сделано МРТ-обследование, которое показало, что форвард получил разрыв сухожилия. Сроки восстановления 30-летнего баскетболиста не сообщаются.

В текущем сезоне Гэй провел за «Сакраменто» 30 матчей, в которых в среднем набирал по 19,4 очка, делал 6,5 подбора и отдавал 2,8 передачи.