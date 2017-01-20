37 очков и 12 подборов Таунса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс»

Таким образом, «Клипперс» прервали серию из семи побед подряд. За минуту до конца поединка гости уступали «-3», но оставшийся отрезок выиграли 6:0.



Самым эффективным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 12 подборов. У проигравших отличился центровой Деандре Джордан набравший 29 очков и совершивший 16 подборов.