37 очков и 12 подборов Таунса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке проиграл «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 101:104 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
Таким образом, «Клипперс» прервали серию из семи побед подряд. За минуту до конца поединка гости уступали «-3», но оставшийся отрезок выиграли 6:0.
Самым эффективным игроком встречи стал центровой «Миннесоты»
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