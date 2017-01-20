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20 января 2017, 10:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

37 очков и 12 подборов Таунса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке проиграл «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 101:104 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, «Клипперс» прервали серию из семи побед подряд. За минуту до конца поединка гости уступали «-3», но оставшийся отрезок выиграли 6:0.

Самым эффективным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 12 подборов. У проигравших отличился центровой Деандре Джордан набравший 29 очков и совершивший 16 подборов.
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