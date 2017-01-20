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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28490781/
20 января 2017, 10:18 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист «Сан-Антонио» По Газоль сломал руку на разминке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Испанский центровой «Сан- Антонио» По Газоль получил перелом пястной кости левой руки на разминке перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвером». Об этом сообщает ESPN.

На разминке 36-летний баскетболист получил повреждение, столкнувшись с партнером по команде Кайлом Андерсеном. В стартовом составе «Сан-Антонио» на матч с «Денвером» его заменил Дэвид Ли, сделавший дабл-дабл (10 очков и 16 подборов). Гости одержали победу со счетом 118:104.

Сроки восстановления центрового неизвестны. В текущем сезоне Газоль провел за клуб 39 игр, в которых в среднем набирал по 11,7 очков за игру и делал 8 подборов.
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