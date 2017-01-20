«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» в матче НБА, Кавай Ленард набрал 34 очка

Встреча, прошедшая в четверг на паркете «Сан-Антонио», завершилась победой хозяев со счетом 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23). Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал Кавай Ленард — 34 очка, дабл-дабл у Дэвида Ли — 10 очков и 16 подборов. В составе «Денвера» выделялся Никола Йокич — 35 очков и 12 подборов.

Результаты других матчей дня:

«Кливленд» — «Финикс» — 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27),

«Майами» — «Даллас» — 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22),

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13).