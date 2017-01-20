«Сан-Антонио» обыграл «Денвер», Леонард записал себе в актив 34 очка

В целом хозяева площадки превосходили гостей на протяжении всей встречи, и победа стала вполне логичным результатом. Самым результативным в составе «Спёрс» стал Кавай Леонард, который набрал 34 очка, а также совершил 5 подборов и 4 передачи. У «Денвера» ещё большую результативность продемонстрировал Никола Йокич, записавший себе в актив 35 баллов.

