34 очка Энтони не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Вашингтоном»
«Нью-Йорк Никс» потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» со счётом 110:113 в матче регулярного чемпионата НБА, который состоялся на площадке «Никс».
В каждой четверти курс игры менялся, команды выходили вперёд, но каждый раз сопернику удавалось сократить отставание в счёте. В итоге судьба матча решилась на последних секундах, когда Джон Уолл сначала реализовал два штрафных броска, а затем помог удержать победу, совершив подбор у своего кольца и в ответной атаке сделавший эффектный данк.
При этом Уолл оформил
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