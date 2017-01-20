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20 января 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

34 очка Энтони не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Никс» потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» со счётом 110:113 в матче регулярного чемпионата НБА, который состоялся на площадке «Никс».

В каждой четверти курс игры менялся, команды выходили вперёд, но каждый раз сопернику удавалось сократить отставание в счёте. В итоге судьба матча решилась на последних секундах, когда Джон Уолл сначала реализовал два штрафных броска, а затем помог удержать победу, совершив подбор у своего кольца и в ответной атаке сделавший эффектный данк.

При этом Уолл оформил дабл-дабл — 29 очков и 13 передач. У «Никс» самым результативным стал Кармело Энтони, записавший себе в актив 34 очка.
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