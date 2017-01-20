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20 января 2017, 9:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Майами» победил «Даллас», Драгич набрал 32 очка

«Майами Хит» на своей площадке одержал победу над «Даллас Маверикс» со счётом 99:95 в очередном матче регулярного чемпионата НБА, несмотря на победу гостей во второй четверти с разницей «+16».

Залогом победы стала стабильность хозяев в остальное время встречи.

В составе «Майами» можно отметить Горана Драгича, который набрал 32 очка, а также совершил 6 подборов и 2 передачи. У «Далласа» самым результативным стал Дирк Новицки, который записал себе в актив 19 очков.
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