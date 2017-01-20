«Майами» победил «Даллас», Драгич набрал 32 очка

Залогом победы стала стабильность хозяев в остальное время встречи.



В составе «Майами» можно отметить Горана Драгича, который набрал 32 очка, а также совершил 6 подборов и 2 передачи. У «Далласа» самым результативным стал Дирк Новицки, который записал себе в актив 19 очков.

