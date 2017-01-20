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20 января 2017, 9:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

26 очков Ирвинга и дабл-дабл Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Финикс»

«Кливленд Кавальерс» нанёс поражение «Финикс Санз» со счётом 118:103 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

За первую половину встречи хозяева площадки добились преимущества «+18», которое и позволило им добыть нужный результат к финальной сирене.

В составе триумфаторов стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 26 очков, а также совершил 2 подбора и 4 передачи, а также Леброна Джеймса, записавшего себе в актив дабл-дабл — 21 очко, 15 передач и 9 подборов.
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