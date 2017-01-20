Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28489571/
20 января 2017, 9:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку своей команды на Матче звезд НБА — 2017

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку команды Западной конференции на Матче звёзд НБА 2017 года, сообщает официальный сайт Ассоциации.

Стартовые пятёрки определялись по результатам зрительского голосования. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.

Стартовые пятёрки игроков на Матч всех звёзд — 2017:

Восточная конференция: Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторс»), Джимми Батлер («Чикаго Буллз») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Тимбервулвз»).

Западная конференция: Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кауай Леонард («Сан-Антонио Спёрс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России