Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку своей команды на Матче звезд НБА — 2017
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку команды Западной конференции на Матче звёзд НБА 2017 года, сообщает официальный сайт Ассоциации.
Стартовые пятёрки определялись по результатам зрительского голосования. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в
Стартовые пятёрки игроков на Матч всех звёзд — 2017:
Восточная конференция: Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторс»), Джимми Батлер («Чикаго Буллз») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Тимбервулвз»).
Западная конференция: Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кауай Леонард («Сан-Антонио Спёрс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).
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