Стартовые пятёрки определялись по результатам зрительского голосования. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.



Стартовые пятёрки игроков на Матч всех звёзд — 2017:



Восточная конференция: Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторс»), Джимми Батлер («Чикаго Буллз») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Тимбервулвз»).



Западная конференция: Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кауай Леонард («Сан-Антонио Спёрс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).