Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.
Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг («Кливленд», 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан («Торонто», 3), Джимми Батлер («Чикаго», 3) и Яннис Адетокунбо («Милуоки», 1).
Стартовую пятерку команды Западной конференции представят Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 8), Джеймс Харден («Хьюстон», 5), Стефен Карри («Голден Стэйт», 4), Кауай Леонард («Сан-Антонио», 2) и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», 4).
В стартовую пятерку команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук («Оклахома»), который в среднем набирает 30,6 очков за матч, а также делает 10,6 подбора и отдает 10,4 результативных передач.
Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в
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