Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

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Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.

Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг («Кливленд», 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан («Торонто», 3), Джимми Батлер («Чикаго», 3) и Яннис Адетокунбо («Милуоки», 1).

Стартовую пятерку команды Западной конференции представят Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 8), Джеймс Харден («Хьюстон», 5), Стефен Карри («Голден Стэйт», 4), Кауай Леонард («Сан-Антонио», 2) и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», 4).

В стартовую пятерку команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук («Оклахома»), который в среднем набирает 30,6 очков за матч, а также делает 10,6 подбора и отдает 10,4 результативных передач.