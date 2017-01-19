«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Оклахому»
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. «Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой» со счетом 121:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кевин Дюрант, в его активе
В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» продолжает лидировать, «Оклахома» занимает седьмое место.
В следующем матче «Голден Стэйт» 21 января в гостях сыграет с «Хьюстоном», «Оклахома» 24 января также на выезде встретится с «Ютой».
Результаты других матчей игрового дня:
«Вашингтон» — «Мемфис» — 104:101.
«Филадельфия» — «Торонто» — 94:89.
«Шарлотт» — «Портленд» — 107:85.
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 106:117.
«Детройт» — «Атланта» — 118:95.
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 118:98.
«Хьюстон» — «Милуоки» — 111:92.
«Сакраменто» — «Индиана» — 100:106.
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