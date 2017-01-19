«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Оклахому»

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Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кевин Дюрант, в его активе дабл-дабл (40 очков, 12 подборов). У гостей трипл-даблом отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук — 27 очков, 15 подборов, 13 передач. Для «Голден Стэйт» эта победа стала пятой подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» продолжает лидировать, «Оклахома» занимает седьмое место.

В следующем матче «Голден Стэйт» 21 января в гостях сыграет с «Хьюстоном», «Оклахома» 24 января также на выезде встретится с «Ютой».

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Мемфис» — 104:101.

«Филадельфия» — «Торонто» — 94:89.

«Шарлотт» — «Портленд» — 107:85.

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 106:117.

«Детройт» — «Атланта» — 118:95.

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 118:98.

«Хьюстон» — «Милуоки» — 111:92.

«Сакраменто» — «Индиана» — 100:106.