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19 января 2017, 9:44 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Хьюстон» победил «Милуоки», Харден набрал 38 очков

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, прошедшая в среду в Хьюстоне, завершилась со счетом 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27) в пользу хозяев. В составе победителей 38 очками, 8 передачами и 6 подборами отметился Джеймс Харден. У «Милуоки» 32 очка, 11 подборов и 6 передач записал на свой счет Яннис Адетокунбо.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Вашингтон» — «Мемфис» — 104:101,

«Филадельфия» — «Торонто» — 94:89,

«Шарлотт» — «Портленд» — 107:85,

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 106:117,

«Детройт» — «Атланта» — 118:95,

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 118:98.
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