Гриффин станет сопродюсером ремейка фильма «Белые люди не умеют прыгать»

Сообщается, что Бэррис также станет автором сценария проекта, который станет частью сделки, заключенной в сентябре с киностудией 20th Century Fox.

Фильм «Белые люди не умеют прыгать» был снят в 1992 году режиссером Роном Шелтоном, который также стал автором сценария. Один из главных героев картины, роль которого исполнил Вуди Харрельсон, подрабатывает игрой в уличный баскетбол на деньги, пользуясь общепринятым мнением, что «белые не могут играть в баскетбол». После встречи с персонажем Уэсли Снайпса оба героя начинают соперничать между собой, но в итоге понимают, что вместе они смогут заработать гораздо больше, чем поодиночке.

Кто исполнит роли главных героев, на данный момент неизвестно.