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19 января 2017, 9:41 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Гриффин станет сопродюсером ремейка фильма «Белые люди не умеют прыгать»

Первый номер драфта НБА-2009 форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин, игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Каролина Пантерс» Райан Кэлил и продюсер Кения Бэррис станут продюсерами ремейка спортивной комедии «Белые люди не умеют прыгать», сообщает Hollywood Reporter.

Сообщается, что Бэррис также станет автором сценария проекта, который станет частью сделки, заключенной в сентябре с киностудией 20th Century Fox.

Фильм «Белые люди не умеют прыгать» был снят в 1992 году режиссером Роном Шелтоном, который также стал автором сценария. Один из главных героев картины, роль которого исполнил Вуди Харрельсон, подрабатывает игрой в уличный баскетбол на деньги, пользуясь общепринятым мнением, что «белые не могут играть в баскетбол». После встречи с персонажем Уэсли Снайпса оба героя начинают соперничать между собой, но в итоге понимают, что вместе они смогут заработать гораздо больше, чем поодиночке.

Кто исполнит роли главных героев, на данный момент неизвестно.
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