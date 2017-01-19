Гриффин станет сопродюсером ремейка фильма «Белые люди не умеют прыгать»
Первый номер драфта НБА-2009 форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин, игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Каролина Пантерс» Райан Кэлил и продюсер Кения Бэррис станут продюсерами ремейка спортивной комедии «Белые люди не умеют прыгать», сообщает Hollywood Reporter.
Сообщается, что Бэррис также станет автором сценария проекта, который станет частью сделки, заключенной в сентябре с киностудией 20th Century Fox.
Фильм «Белые люди не умеют прыгать» был снят в 1992 году режиссером Роном Шелтоном, который также стал автором сценария. Один из главных героев картины, роль которого исполнил Вуди Харрельсон, подрабатывает игрой в уличный баскетбол на деньги, пользуясь общепринятым мнением, что «белые не могут играть в баскетбол». После встречи с персонажем Уэсли Снайпса оба героя начинают соперничать между собой, но в итоге понимают, что вместе они смогут заработать гораздо больше, чем поодиночке.
Кто исполнит роли главных героев, на данный момент неизвестно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter