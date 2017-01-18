Дюрант: Матчи с «Оклахома-Сити» никогда не будут для меня рядовыми

«Поединки с “Оклахома-Сити” никогда не станут для меня рядовыми. Но я буду выходить и просто играть. Первый матч уже состоялся, теперь предстоит следующий. Уверен, что будет много эмоций. Ведь с этими людьми я провёл вместе так много времени. Но задача победить будет превыше всего», — цитирует Дюранта ESPN.



Форвард отыграл за «Тандер» первые восемь лет своей карьеры в лиге.