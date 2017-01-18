Джини Басс встретилась с Мэджиком Джонсоном, чтобы обсудить будущее «Лейкерс»
Совладелица и исполнительный
вице-президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс встретилась с легендарным экс-игроком команды Мэджиком Джонсоном, сообщает ESPN.
Точное содержание их беседы, которая прошла в ресторане арены «Стэйплз Центр», пока неизвестно, но, по сведениям близких к Басс источников, она собирает авторитетные мнения о возможном направлении развития организации.
«Лейкерс» три последних сезона подряд не выходили в
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