«Миннесота» активно пытается обменять Рубио

«Миннесота» предложила Рубио вместе с лёгким форвардом Шабаззом Мухаммадом нескольким организациям лиги. Взамен «Тимбервулвз» хотят получить защитника, который сможет сразу же занять место в стартовом составе, но затем через определённое время уступить его новичку Крису Данну.



В нынешнем сезоне 26-летний Рубио набирает по 7,6 очка, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 7,9 передачи за 32 минуты в среднем за игру.