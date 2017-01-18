Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28466709/
18 января 2017, 12:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Миннесота» активно пытается обменять Рубио

«Миннесота Тимбервулвз» активно пытается обменять разыгрывающего Рики Рубио, сообщает Yahoo Sports.

«Миннесота» предложила Рубио вместе с лёгким форвардом Шабаззом Мухаммадом нескольким организациям лиги. Взамен «Тимбервулвз» хотят получить защитника, который сможет сразу же занять место в стартовом составе, но затем через определённое время уступить его новичку Крису Данну.

В нынешнем сезоне 26-летний Рубио набирает по 7,6 очка, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 7,9 передачи за 32 минуты в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России