«Атланта» обменяла Мо Уильямса в «Денвер», чтобы подписать Гэри Нила

Таким образом, «Атланта» освободила место в составе для подписания 10-дневного контракта с атакующим защитником Гэри Нилом. «Денвер» планирует расторгнуть соглашение с 34-летним Уильямсом, обменянным в «Хоукс» из «Кливленд Кавальерс», который после операции в октябре не выходил на площадку в нынешнем сезоне. Таким образом, «Наггетс» освободят $ 2,2 млн в платёжной ведомости.