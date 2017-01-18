«Атланта» обменяла Мо Уильямса в «Денвер», чтобы подписать Гэри Нила
«Атланта Хоукс» обменяла разыгрывающего Мо Уильямса и финансовую компенсацию в «Денвер Наггетс» на права на турецкого защитника Дженка Акьола, сообщает Yahoo Sports.
Таким образом, «Атланта» освободила место в составе для подписания 10-дневного контракта с атакующим защитником Гэри Нилом. «Денвер» планирует расторгнуть соглашение с 34-летним Уильямсом, обменянным в «Хоукс» из «Кливленд Кавальерс», который после операции в октябре не выходил на площадку в нынешнем сезоне. Таким образом, «Наггетс» освободят $ 2,2 млн в платёжной ведомости.
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