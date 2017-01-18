К. Энтони сообщил Ф. Джексону, что не намерен уходить из «Нью-Йорка»
Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони сообщил президенту организации Филу Джексону, что не намерен покидать команду до истечения срока контракта, сообщает Yahoo Sports.
Энтони и Джексон, отношения между которыми являются чисто деловыми, провели встречу один на один в связи публикацией в прессе критической статьи в адрес игрока, написанной соавтором книг Джексона Чарли Розеном.
В соглашении форварда с «Никс» есть пункт, согласно которому он может быть обменян только в случае, если сам даст разрешение на подобную сделку.
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