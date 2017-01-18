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18 января 2017, 10:53 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Тренер «Голден Стэйта» надеется, что клуб не будет переименован из-за переезда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр надеется, что грядущий переезд команды из Окленда в Сан-Франциско не станет причиной переименования клуба. Слова тренера приводит ESPN.

В среду руководство и игроки клуба приняли участие в церемонии в честь старта строительства новой арены команды, которая будет располагаться в Сан-Франциско. Предполагается, что строительство будет завершено к сезону-2019/2020.

«Мы — “Голден Стэйт Уорриорз”, не мне решать, но я хотел бы, чтобы ничего не менялось, — сказал Керр. — Это уникальное название, единственное в лиге в своем роде. Я считаю, что мы до сих пор представляем весь залив, независимо от того, где базируемся».

«Голден Стэйт» (прежнее название «Сан-Франциско Уорриорз») базировался в Сан-Франциско в период с 1962 по 1972 год, в тот период за команду играли такие звезды баскетбола, как рекордсмен по числу очков за одну встречу лиги (100) центровой Уилт Чемберлен, легкий форвард Пол Аризин, форвард Рик Бэрри и защитник Джефф Маллинс. Свое нынешнее название клуб получил в 1971 году, а уже спустя год переехал в Окленд, где и по сей день проводит свои домашние матчи на «Оракл-арене».
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