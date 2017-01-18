Тренер «Голден Стэйта» надеется, что клуб не будет переименован из-за переезда
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр надеется, что грядущий переезд команды из Окленда в
Сан-Франциско не станет причиной переименования клуба. Слова тренера приводит ESPN.
В среду руководство и игроки клуба приняли участие в церемонии в честь старта строительства новой арены команды, которая будет располагаться в
«Мы — “Голден Стэйт Уорриорз”, не мне решать, но я хотел бы, чтобы ничего не менялось, — сказал Керр. — Это уникальное название, единственное в лиге в своем роде. Я считаю, что мы до сих пор представляем весь залив, независимо от того, где базируемся».
«Голден Стэйт» (прежнее название «Сан-Франциско Уорриорз») базировался в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter