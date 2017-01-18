Тренер «Голден Стэйта» надеется, что клуб не будет переименован из-за переезда

В среду руководство и игроки клуба приняли участие в церемонии в честь старта строительства новой арены команды, которая будет располагаться в Сан-Франциско. Предполагается, что строительство будет завершено к сезону-2019/2020.

«Мы — “Голден Стэйт Уорриорз”, не мне решать, но я хотел бы, чтобы ничего не менялось, — сказал Керр. — Это уникальное название, единственное в лиге в своем роде. Я считаю, что мы до сих пор представляем весь залив, независимо от того, где базируемся».