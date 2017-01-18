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18 января 2017, 9:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пол выбыл на 6−8 недель из-за разрыва связок пальца руки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол выбыл из строя на срок от 6 до 8 недель после операции на большом пальце левой небросковой руки, сообщил официальный сайт организации.

Игрок получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Рентген не обнаружил у него перелома, но МРТ выявила разрыв связок, требующий оперативного вмешательства.

В нынешнем сезоне Пол набирает по 17,5 очка, совершает по 5,3 подбора и отдаёт по 9,7 передачи за 31 минуту в среднем за игру.
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