«Лейкерс» проиграл «Денверу» в матче НБА, Мозгов набрал 4 очка
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу» со счетом 121:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Видимо, что-то случилось...
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Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, сделавший
«Денвер» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед в 39 матчах. «Лейкерс» с 15 победами с 45 встречах идут 13-ми.
Остальные результаты игрового дня:
«Бруклин» — «Торонто» — 109:119;.
«Майами» — «Хьюстон» — 109:103;.
«Чикаго» — «Даллас» — 98:99;.
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 122:114.
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