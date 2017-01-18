«Лейкерс» проиграл «Денверу» в матче НБА, Мозгов набрал 4 очка

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Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, сделавший дабл-дабл — 29 очков и 15 подборов. У «Лейкерс» дабл-даблом отметился центровой Ивица Зубац (11 очков + 12 подборов), самым результативным баскетболистом у хозяев стал разыгрывающий защитник Лу Уильямс (24). Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов провел на площадке 10 минут (меньше него у хозяев отыграл только защитник Хосе Кальдерон — 7 минут), за которые успел набрать четыре очка и сделать один подбор.

«Денвер» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед в 39 матчах. «Лейкерс» с 15 победами с 45 встречах идут 13-ми.

Остальные результаты игрового дня:

«Бруклин» — «Торонто» — 109:119;.

«Майами» — «Хьюстон» — 109:103;.

«Чикаго» — «Даллас» — 98:99;.

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 122:114.