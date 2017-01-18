Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Миннесоту» в домашнем матче чемпионате НБА

Игра, прошедшая во вторник в Сан-Антонио, завершилась победой хозяев со счетом 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24). Самыми результативными в составе «Сперс» стали Кавай Ленард (34 очка, 7 подборов, 5 передач) и Ламаркус Олдридж (29 очков, 4 подбора, 3 передачи). У «Миннесоты» на паркете выделялись Карл-Энтони Таунс (27 очков, 16 подборов) и Рики Рубио (21 очко, 14 передач).

Ранее во вторник «Бруклин» дома уступил «Торонто» со счетом 109:119, потерпев 11-е поражение подряд.

Результаты других матчей дня:

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 109:103;.

«Чикаго Буллс» — «Даллас Мэверикс» — 98:99.