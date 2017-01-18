Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Миннесоту» в домашнем матче чемпионате НБА
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» на своем паркете нанесли поражение «Миннесоте Тимбервулвс» в домашнем матче регулярного чемпионате НБА.
Игра, прошедшая во вторник в
Ранее во вторник «Бруклин» дома уступил «Торонто» со счетом 109:119, потерпев 11-е поражение подряд.
Результаты других матчей дня:
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 109:103;.
«Чикаго Буллс» — «Даллас Мэверикс» — 98:99.
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