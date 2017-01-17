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17 января 2017, 15:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Баранова номинирована на включение в Зал славы женского баскетбола в США

Россиянка Елена Баранова попала в число кандидатов на включение в Зал славы женского баскетбола.

Всего в списке 12 человек, из которых в зал славы попадут шестеро. Их имена будут объявлены 12 февраля.

Помимо Барановой в числе кандидатов 11 американок: игроки Шерил Свупс, Кристал Робинсон, Кара Волтерс, тренеры Джоан Бонвичини, Рик Инселл, Эвелин Блейлок, Розмари Батталья, функционеры Нора Линн Финч, Кристина Грант, ветеран Луиз О’Нил и рефери Салли Белл.

Баранова стала первой европейкой, попавшей в женскую НБА, где участвовала в Матче звёзд — 2001. На её счету золотые медали Олимпиады-1992, титул чемпионки Европы 1991-го и 2003-го годов, звание MVP чемпионата мира — 1998 и победа в Евролиге.
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