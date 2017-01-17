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17 января 2017, 12:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук: «Оклахома-Сити» не был готов к игре с «Клипперс»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук прокомментировал крупное поражение своей команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (98:120).

«Мы просто не были готовы играть. Почему? Не знаю, всё просто. Мы не были готовы», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

Расселл провёл на паркете 29 минут, собрав коллекцию из 24 очков, 5 подборов, 4 результативных передач и 2 перехватов.
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