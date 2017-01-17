Уэстбрук: «Оклахома-Сити» не был готов к игре с «Клипперс»

«Мы просто не были готовы играть. Почему? Не знаю, всё просто. Мы не были готовы», — приводит слова Уэстбрука ESPN.



Расселл провёл на паркете 29 минут, собрав коллекцию из 24 очков, 5 подборов, 4 результативных передач и 2 перехватов.