Даешь Пачулию на Матч всех звезд! Что происходит в НБА
Разгром чемпионов, поражения «Лейкерс» Мозгова, вероятное появление команды в Мехико и лидерство Пачулии в голосовании на Матч всех звезд.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чем запомнилась неделя в НБА?
МАТЧ НЕДЕЛИ
'Кливленд" и «Голден Стейт» вновь сошлись — последний раз в этой регулярке, теперь — уже в Окленде. Матч финалистов двух последних лет, само собой, стал главным событием недели. Один из болельщиков выкупил четыре места в первом ряду за 52 000 долларов. Потом услышал (видимо, с отвисшей челюстью), что Леброн Джеймс, Кевин Лав и Кайри Ирвинг встречу могут пропустить (якобы, «Кавс» собирались дать лидерам отдых). Затем все же выдохнул — гости подтвердили, что не будут издеваться над фанатами, выводя на площадку второй состав. Правда, свита Леброна с Королем во главе по факту ничего не сумела сделать со Стефом Карри и компанией. Дреймонд Грин душевно заехал плечом в челюсть Джеймсу («Ничего страшного, я — игрок НФЛ» — признался потом 4-кратный MVP), оформил
ИГРОКИ НЕДЕЛИ
Демар Дерозан (в который раз) и Гордон Хэйворд (да, белые тоже иногда бывают в НБА лучшими) стали игроками недели. Надо признать — заслуженно. Дерозан помог «Торонто» выиграть все три матча за последние 7 дней, набирая в среднем по 30,7 очков (лидер «Рэпторс» все еще метит в лучшие снайперы чемпионата). Хэйворд также привел «Джазменов» к трем победам, действуя более разнообразно — 23,7 очка, 6,0 подбора, 4,0 передачи (парень явно хочет на Матч всех звезд). Как видите — никаких вам тут Лебронов, Карри, или даже Уэстбруков с Харденами.
МОЗГОВ
У Тимофея выдалась неоднозначная неделя. С одной стороны — один из его данков во встрече с «Клипперс» попал в самые яркие моменты дня. С другой — «Лейкерс» проиграли четыре матча подряд, сам Тимофей набрал в них лишь 24 очка в сумме (при этом в кольцо «Сан-Антонио» не попал ни разу). Похоже, когда у Мозгова «не идет», мало что получается и у его команды. Хотя, возможно, все наоборот. В любом случае, ЛАЛ снова скатываются в кризис. В начале сезона вдруг появилась надежда на
САМОВОЛКА
Деррик Роуз неслабо напугал команду, не явившись на домашний матч «Нью-Йорка» с «Новым Орлеаном». Он просто не приехал в раздевалку, не отвечая на звонки. Пришлось даже отправить сотрудников клуба домой к защитнику, чтобы убедиться — с ним все в порядке. Правда, и дома Роуза не оказалось. Позже он
Видимо, держит в уме тот факт, что его контракт заканчивается, и неплохо бы летом получить новый, желательно — большой.
МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД
Флешмоб «Протащим Зазу Пачулию в старт Матча всех звезд» продолжается. За грузина голосуют все. Не только в Грузии (хотя на родине голос в его поддержку отправил даже президент страны). В основном — в Штатах. Центровой «Уорриорс»
Согласитесь — будет круто!
РАСШИРЕНИЕ
Состав Лиги может увеличиться до 32 клубов. Пока официальных заявлений на этот счет нет, но эксперты собирают информацию. Мало сомнений вызывает появление команды в Сиэтле. Город,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter