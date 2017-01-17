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17 января 2017, 7:53 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Голден Стэйт» разгромили «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» крупно обыграли «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, состоявшаяся в понедельник в Окленде, завершилась победой хозяев со счетом 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20). В составе победителей на паркете выделялись Дрэймонд Грин (11 очков, 13 подборов, 11 передач), оформивший третий трипл-дабл в сезоне, Клэй Томпсон (26 очков) и Кевин Дюрэнт (21 очко, 6 подборов, 5 передач). У «Кливленда» самыми результативными стали Леброн Джеймс (20 очков, 8 подборов) и Кайри Ирвинг (17 очков).

Результаты других встреч игрового дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:95;.

«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 125:112;.

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:98;.

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 101:106.
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