Баскетболисты «Голден Стэйт» разгромили «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» крупно обыграли «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, состоявшаяся в понедельник в Окленде, завершилась победой хозяев со счетом 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20). В составе победителей на паркете выделялись Дрэймонд Грин (11 очков, 13 подборов, 11 передач), оформивший третий
Результаты других встреч игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:95;.
«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 125:112;.
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:98;.
«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 101:106.
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