«Филадельфия» в гостях победила «Милуоки» в матче НБА
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. «Филадельфия Севенти Сиксерз» победила «Милоуки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Милуоки, завершилась со счетом 113:104 (24:24, 22:30, 35:24, 32:26) в пользу гостей. В составе «Филадельфии» Джоэль Эмбиид сделал
В следующем матче «Филадельфия» 18 января примет «Торонто», «Милуоки» в этот же день сыграет в гостях с «Хьюстоном».
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