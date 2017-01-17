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17 января 2017, 7:48 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Филадельфия» в гостях победила «Милуоки» в матче НБА

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. «Филадельфия Севенти Сиксерз» победила «Милоуки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в понедельник в Милуоки, завершилась со счетом 113:104 (24:24, 22:30, 35:24, 32:26) в пользу гостей. В составе «Филадельфии» Джоэль Эмбиид сделал дабл-дабл — 22 очка, 12 подборов и 5 блок-шотов. У проигравших выделялся Яннис Адетокумбо, набравший 23 очка.

В следующем матче «Филадельфия» 18 января примет «Торонто», «Милуоки» в этот же день сыграет в гостях с «Хьюстоном».
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