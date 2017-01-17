Дерозан и Хэйворд признаны лучшими игроками недели в НБА

В Восточной конференции лучшим признали атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана. На прошедшей неделе он набирал в среднем 30,7 очка и 7,3 подбора за игру, что помогло его команде провести три матча без поражений.



На Западе лучшим стал форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд. «Юта» выиграла все три проведённых за неделю игры, а Хэйворд набирал в них в среднем по 23,7 очка, 6,0 подбора и 4,0 передачи, реализуя 73,5% бросков с игры.