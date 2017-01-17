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17 января 2017, 0:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дерозан и Хэйворд признаны лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала имена лучших игроков прошедшей неделе.

В Восточной конференции лучшим признали атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана. На прошедшей неделе он набирал в среднем 30,7 очка и 7,3 подбора за игру, что помогло его команде провести три матча без поражений.

На Западе лучшим стал форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд. «Юта» выиграла все три проведённых за неделю игры, а Хэйворд набирал в них в среднем по 23,7 очка, 6,0 подбора и 4,0 передачи, реализуя 73,5% бросков с игры.
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