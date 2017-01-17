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17 января 2017, 0:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

25 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Портленд» «+19»

«Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:101 в регулярном первенстве НБА.

Уже в первой четверти «Уизардс» добились двузначного перерыва, а к большому перерыву довели преимущество до «+25». Во второй половине «Портленд» выровнял игру, но существенно приблизиться к соперникам не сумел.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 25 очков. У «Портленда» 22 очка набрал Дэмьен Лиллард.
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