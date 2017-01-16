Трёхочковый Шрёдера принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорком»

На протяжении всего матча ни одной из команд не удавалось уйти в серьёзный отрыв, и за минуту до конца встречи счёт был равным, а решающим стало трёхочковое попадание Денниса Шрёдера за 22 секунды до сирены. В последней атаке вырвать победу для «Никс» пытались Деррик Роуз, Кармело Энтони и Жоаким Ноа, но ни один из них не попал в кольцо.



Результативнее всех в этом матче сыграл Энтони, который набрал 30 очков. Шрёдер принёс «Атланте» 28 баллов.