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16 января 2017, 23:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трёхочковый Шрёдера принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорком»

«Атланта Хоукс» на своей площадке обыграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 108:107 в регулярном первенстве НБА.

На протяжении всего матча ни одной из команд не удавалось уйти в серьёзный отрыв, и за минуту до конца встречи счёт был равным, а решающим стало трёхочковое попадание Денниса Шрёдера за 22 секунды до сирены. В последней атаке вырвать победу для «Никс» пытались Деррик Роуз, Кармело Энтони и Жоаким Ноа, но ни один из них не попал в кольцо.

Результативнее всех в этом матче сыграл Энтони, который набрал 30 очков. Шрёдер принёс «Атланте» 28 баллов.
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