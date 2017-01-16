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«Это великое соперничество. Думаю, этого матча ждут все, кто следит за НБА. В регулярном первенстве таких матчей только два, а в финале мы сходились дважды подряд, так что нашего противостояния стали ждать. Это хорошая игра для баскетбола. Она хороша для нас, для них и должна быть весёлой», — приводит слова Керра USA Today.