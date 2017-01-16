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16 января 2017, 23:18 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Керр: «Кливленд» — «Голден Стэйт» — великое соперничество

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что противостояние его клуба с «Кливленд Кавальерс» уже приобрело большую ценность в глазах поклонников баскетбола.

Главный тренер <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Стив</span> Керр считает что противостояние его клуба с Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> уже приобрело большую ценность в глазах поклонников баскетбола. Увеличить
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«Это великое соперничество. Думаю, этого матча ждут все, кто следит за НБА. В регулярном первенстве таких матчей только два, а в финале мы сходились дважды подряд, так что нашего противостояния стали ждать. Это хорошая игра для баскетбола. Она хороша для нас, для них и должна быть весёлой», — приводит слова Керра USA Today.
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