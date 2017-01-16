Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28446734/
16 января 2017, 19:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» может сыграть с «Голден Стэйт» без Джеймса, Ирвинга и Лава

«Кливленд Кавальерс» может дать своим лидерам отдых в ближайшем матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч могут пропустить Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав, сообщает ESPN.

Это будет последний матч команд в регулярном первенстве, а в предыдущей игре победа осталась за «Кавальерс», как и в финальной серии чемпионата-2015/16, когда «Кливленд» отыгрался со счёта 1−3 в серии.

Матч «Голден Стэйт» и «Кливленда» состоится в Окленде 17 января. На данный момент обе команды возглавляют свои конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России