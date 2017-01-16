«Кливленд» может сыграть с «Голден Стэйт» без Джеймса, Ирвинга и Лава
«Кливленд Кавальерс» может дать своим лидерам отдых в ближайшем матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч могут пропустить Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав, сообщает ESPN.
Это будет последний матч команд в регулярном первенстве, а в предыдущей игре победа осталась за «Кавальерс», как и в финальной серии чемпионата-2015/16, когда «Кливленд» отыгрался со счёта 1−3 в серии.
Матч «Голден Стэйт» и «Кливленда» состоится в Окленде 17 января. На данный момент обе команды возглавляют свои конференции.
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