«Кливленд» может сыграть с «Голден Стэйт» без Джеймса, Ирвинга и Лава

Это будет последний матч команд в регулярном первенстве, а в предыдущей игре победа осталась за «Кавальерс», как и в финальной серии чемпионата-2015/16, когда «Кливленд» отыгрался со счёта 1−3 в серии.



Матч «Голден Стэйт» и «Кливленда» состоится в Окленде 17 января. На данный момент обе команды возглавляют свои конференции.