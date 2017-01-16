Новицки: Мне удалось набрать хорошую форму

«Сейчас нахожусь в хорошей форме. Есть недели, когда кажется, что ты не можешь промахнуться. Но есть и недели, когда у тебя не получается выполнять самые простые вещи. Нужно просто продолжать усердно работать каждый день», — приводит слова Новицки ESPN.



В минувшем поединке с «Миннесотой» Дирк провёл на паркете 28 минут, собрав коллекцию из 17 очков, 6 подборов, 3 блок-шотов и 2 результативных передач.