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16 января 2017, 15:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Новицки: Мне удалось набрать хорошую форму

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал свою игру в последних матчах.

«Сейчас нахожусь в хорошей форме. Есть недели, когда кажется, что ты не можешь промахнуться. Но есть и недели, когда у тебя не получается выполнять самые простые вещи. Нужно просто продолжать усердно работать каждый день», — приводит слова Новицки ESPN.

В минувшем поединке с «Миннесотой» Дирк провёл на паркете 28 минут, собрав коллекцию из 17 очков, 6 подборов, 3 блок-шотов и 2 результативных передач.
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