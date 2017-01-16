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16 января 2017, 12:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лэнс Томас получил перелом кости лица

Форвард «Нью-Йорк Никс» Лэнс Томас в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (101:116) получил перелом кости лица.

Игрок получил повреждение в первой четверти в результате удара центрового канадцев Йонаса Валанчюнаса.

На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление Томаса. Больше информации станет известно позже, когда форвард пройдёт повторное медицинское обследование.

В текущем сезоне Лэнс проводит на паркете по 17,6 минуты, собирая коллекцию из 4,8 очка, 1,9 подбора, 0,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.
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