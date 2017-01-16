Лэнс Томас получил перелом кости лица

Игрок получил повреждение в первой четверти в результате удара центрового канадцев Йонаса Валанчюнаса.



На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление Томаса. Больше информации станет известно позже, когда форвард пройдёт повторное медицинское обследование.



В текущем сезоне Лэнс проводит на паркете по 17,6 минуты, собирая коллекцию из 4,8 очка, 1,9 подбора, 0,5 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.